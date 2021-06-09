События

13:57 09.06.2021

Глава Минздрава ждет "зеленого" лета по COVID-19 в Украине и рассчитывает на открытие границ ЕС

2 мин читать
Глава Минздрава ждет "зеленого" лета по COVID-19 в Украине и рассчитывает на открытие границ ЕС

Министерство здравоохранения ожидает сохранения "зеленого" уровня эпидопасности на всей территории Украины на летний период, что может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС, сообщил глава ведомства Виктор Ляшко в ходе заседания правительства в среду.

"Текущая эпидситуация позволяет говорить о том, что вся страна соответствует по индикаторам "зеленому" уровню эпидопасности. Аналогичную ситуацию мы ожидаем и на следующей неделе, и на протяжении летнего периода", - сказал он.

Кроме того, министр добавил, что позитивность тестирований в Украине впервые в 2020-2021 годах соответствует рекомендациям ВОЗ и составляет менее 5%. "Такой уровень тестирований и спадающая динамика заболеваемости могут вывести Украину в ряд стран с благоприятной эпидситуацией по критериям ЕС. Это в свою очередь может обеспечить свободные путешествия украинцев в страны ЕС уже летом 2021 года", - сообщил Ляшко.

Он также отметил, что загруженность коек в стране самая низкая с начала года.

"Восьмую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости, суточное количество госпитализаций продолжает сокращаться и находится на самом низком уровне в 2021 году", - сказал глава Минздрава.

По его словам, занятость ресурсов медицинской системы также вышла на самый низкий в 2021 году уровень: реанимационные койки загружены на 29%, койки с кислородом - на 15%, аппараты ИВЛ - на 7%. "Выписки превышают госпитализации почти вдвое, соответственно количество пациентов за последнюю неделю сократилось втрое", - констатировал Ляшко.

Теги: #ляшко #коронавирус #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:08 09.06.2021
В Украине будет тепло, но дождливо

В Украине будет тепло, но дождливо

08:43 09.06.2021
В Украине за сутки вакцинировано от Covid-19 более 53 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки вакцинировано от Covid-19 более 53 тыс. человек – Минздрав

08:16 09.06.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1385 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6962 человека

В Украине за сутки зафиксировано 1385 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6962 человека

17:55 08.06.2021
Албания отменила все ограничения для иностранных туристов - Euractiv

Албания отменила все ограничения для иностранных туристов - Euractiv

17:22 08.06.2021
Все мединформационные системы готовы к выдаче международных сертификатов вакцинации – Ляшко

Все мединформационные системы готовы к выдаче международных сертификатов вакцинации – Ляшко

16:00 08.06.2021
ЮНИСЕФ к концу следующей недели доставит в Украину 473,85 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках COVAX

ЮНИСЕФ к концу следующей недели доставит в Украину 473,85 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках COVAX

12:31 08.06.2021
Два центра вакцинации населения от коронавируса в Киевской области заработают в ближайшие выходные – ОГА

Два центра вакцинации населения от коронавируса в Киевской области заработают в ближайшие выходные – ОГА

08:36 08.06.2021
48 161 человек привит против COVID-19 за сутки

48 161 человек привит против COVID-19 за сутки

08:23 08.06.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1 602 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 6 751 человек

В Украине за сутки зафиксировано 1 602 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 6 751 человек

06:31 08.06.2021
На Буковине выявлено 46 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 46 новых случаев инфицирования коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Европейский суд отменил решение Совета ЕС от 2019 г. о замораживании активов Януковича и его сына

Кабмин предлагает наложить санкции на 10 юрлиц из разных стран за пропаганду агрессии РФ

Минздрав Украины предлагает продлить карантин на все лето, но смягчить его

В Украине временно не будут выдавать водительские права из-за перебоев с бланками – МВД

Зеленский прибыл в Донецкую область, посетит передовую

ПОСЛЕДНЕЕ

КГГА требует от комитета Рады не рассматривать законопроекты Минкультуры о сокращении штрафов за разрушение памятников

Украина и Турция договорились возобновить дружеские визиты кораблей

Европейский суд отменил решение Совета ЕС от 2019 г. о замораживании активов Януковича и его сына

Кабмин предлагает наложить санкции на 10 юрлиц из разных стран за пропаганду агрессии РФ

На доплаты структурам МВД хотят выделить 800 млн грн из "ковидного фонда" – нардеп Совсун

Crown Agents доставило в Украину 66,69 тыс. доз закупленной за средства госбюджета ковидной вакцины Pfizer

Минздрав Украины предлагает продлить карантин на все лето, но смягчить его

Госсекретарь США: У Украины есть все инструменты для продвижения к членству в НАТО

В Украине временно не будут выдавать водительские права из-за перебоев с бланками – МВД

Более 70% украинцев называют конфликт между Россией и Украиной войной - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА