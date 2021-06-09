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13:12 09.06.2021

Европейский суд отменил решение Совета ЕС от 2019 г. о замораживании активов Януковича и его сына

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Европейский суд отменил решение Совета ЕС от 2019 г. о замораживании активов Януковича и его сына

Суд Европейского Союза аннулировал акт Совета Евросоюза от 2019 года, которым продлевалась заморозка активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, сообщает пресс-служба суда.

"Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на защиту и право на эффективную судебную защиту были соблюдены в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью, и которые лежат в основе этого продолжение", - указывается в сообщении.

Отмечается, что Совет ЕС, основывая свое решение о заморозке активов Виктора Януковича и его сына на ряде судебных решений, не смог продемонстрировать, что действительно изучил эти решения и убедился в соблюдении процессуальных прав обвиняемых.

"В этих обстоятельствах Суд заявляет, что невозможно установить, что до принятия обжалуемых актов Совет убедился, что украинские судебные органы сдержали право на защиту и право на эффективную судебную защиту этих лиц в контексте этого уголовного дела. Следовательно, в решении сохранить имена обоих мужчин в списке лиц, подпадающих под действие ограничительного меры, Совет допустил ошибку в оценке. Следовательно, Суд аннулирует оспариваемые действия", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #отмена #активы #суд #янукович
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