В Украине временно не будут выдавать водительские права из-за перебоев с бланками – МВД

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют о возможной приостановке регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений предположительно на два дня.

"В связи с перебоями в поставках бланочной продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдачи водительского удостоверения. По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина", восстановление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через 2 дня", - сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

В ведомстве отметили, что о возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах МВД будет сообщается на веб-сайтах региональных сервисных центров.