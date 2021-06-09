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12:44 09.06.2021

В Украине временно не будут выдавать водительские права из-за перебоев с бланками – МВД

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В Украине временно не будут выдавать водительские права из-за перебоев с бланками – МВД

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют о возможной приостановке регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений предположительно на два дня.

"В связи с перебоями в поставках бланочной продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдачи водительского удостоверения. По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина", восстановление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через 2 дня", - сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

В ведомстве отметили, что о возобновлении предоставления услуг в сервисных центрах МВД будет сообщается на веб-сайтах региональных сервисных центров.

Теги: #водительские_удостоверения #приостановление
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