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12:08 09.06.2021

В Украине будет тепло, но дождливо

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В Украине будет тепло, но дождливо

В ближайшие сутки, 10 июня, территория Украины останется в теплой воздушной массе и поле пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью по всей Украине, кроме запада, местами ожидается небольшой дождь, днем в большинстве областей умеренные кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 12-17°.

В Киеве в ночь на четверг местами небольшой дождь, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 32,2 градусов тепла в 2009 году, самая низкая ночью на отметке 4,9 градусов выше ноля в 1899 году.

В пятницу, 11 июня, по всей Украине пройдут кратковременные дожди с грозами (ночью местами небольшие). Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днём 20-25°; в Карпатах ночью 4-9°, днём 14-19°.

В Киеве в ночь на пятницу местами небольшой дождь, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

9 июня на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 18-22°, в Днепре в пределах Киева 19°.

Теги: #погода #прогноз
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