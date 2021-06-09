Украина не добьется выдачи Чауса, если он объявится на территории другой страны – Сытник

Директор Национального антикорупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник отмечает, что Украина не сможет добиться экстрадиции подозреваемого украинскими правоохранительными органами во взяточничестве судьи Николая Чауса после снятия с розыска Интерполом, если он объявится за пределами страны.

"Мне трудно представить оптимальное развитие этой ситуации. Потому что если Чаус появится в Украине - мы должны его задержать, исполнить решение суда о его аресте и продолжать расследование. Если он появится на территории другой страны, не имеет значения какой - мы его вообще тогда никогда не получим на территории Украины", - сказал Сытник в опубликованном в среду интервью "Радио Свобода", отметив, что на сложившуюся ситуацию уже невозможно повлиять.

При этом он подчеркнул, что не может говорить предположениями, но если Чаус появится на территории Украины, "мы сможем продолжить свое расследование". "Может, нужны будут какие-то показания, которые необходимо будет проверить. Потому что у нас есть отдельное дело о его исчезновении, там очень интересные есть материалы, хотелось бы услышать, что он может в этом сказать", - сказал директор НАБУ.

В то же время, если Чаус появится на территории другой страны, "вопрос экстрадиции не будет стоять", сказал Сытник. "И это не только подорвет авторитет Украины в этом деле, а поставит под сомнение нашу международное сотрудничество с Интерполом. Потому что такие нелепые действия этих людей - это, возможно, было умышленно сделано, чтобы подорвать авторитет Украины на международной арене. Но уже у нас есть полностью негативные последствия, надо только дождаться, где этот человек появится", - добавил директор НАБУ.

По его словам, дело Чауса "трудно назвать политическим", но сторона защиты судьи смогла инициировать вопрос политического убежища, который традиционно долго слушается во всех странах. "И когда уже было решение апелляционного суда, и решение об отказе в приюте вступило в законную силу, - оставалось просто дождаться решения суда об экстрадиции. Этот вопрос был уже не лет, а месяцев. 3 апреля он исчез, уже пошел третий месяц после этого. Я не понимаю, зачем это было делать", - резюмировал Сытник.

Чаус – бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным украинской прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках.

Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Он прилетел в Кишинев на частном самолёте нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. В 2016г. Чаус был объявлен в международный розыск. В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 г. коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу политического убежища в Молдове. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

В Украине ему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.

Позже появилась информация о его похищении. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что полиция принимает все меры для розыска и задержания причастных к похищению украинского судьи. Ряд молдавских СМИ пишут, что похищенного судью Чауса увезли в Румынию, а в украинских СМИ появились версии, что Чауса похитили сотрудники Главного управления разведки, чтобы дискредитировать свидетеля по делу "вагнергейт".

8 мая Служба безопасности Украины сообщила, что расследует уголовное производство по факту похищения Чауса в Молдове и незаконной переправке его через границу.