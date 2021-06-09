В Украине все области перешли в "зеленую" зону карантина

В Украине по состоянию на 9 июня все области перешли в "зеленую" зону карантина.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в "зеленой" зоне действуют самые слабые карантинные ограничения, в том числе этот уровень позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения.

"Зеленый" уровень устанавливается одновременно на всей территории Украины, если, в частности, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 менее 5%.

Кроме того, "зеленый" уровень на территории страны устанавливается, если заболеваемость на территории не менее 13 регионов Украины составляет менее 50% эпидпорога.