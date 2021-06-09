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10:38 09.06.2021

Разумков подписал закон о лишении свободы за недостоверное декларирование, который Зеленский намерен ветировать

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Разумков подписал закон о лишении свободы за недостоверное декларирование, который Зеленский намерен ветировать

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о возобновлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта №4651, спикер парламента подписал его 8 июня и передал на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Проект закона предлагает усилить ответственность за предоставление недостоверной информации в декларациях и возвращает наказание в виде лишения свободы, которое было отменено решением Конституционного суда в октябре 2020 года.

Согласно законопроекту, за умышленное ложное декларирование чиновника могут наказать штрафом, общественными работами или ограничением свободы до двух лет, если несоответствие с реальными доходами составит от 1,1 млн грн до 4,5 млн грн. Если несоответствие превысит 4,5 млн грн, правонарушителю может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

За умышленное непредставление декларации законопроект предусматривает, дополнительно к штрафам и общественным работам, наказание в виде заключения до двух лет.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 июня поддержала принятие во втором чтении и в целом законопроект №4651, предусматривающий лишение свободы за недостоверное декларирование.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении ветировать этот закон.

Глава государства отметил, что народные депутаты поддержали законопроект в таком виде, который ослабляет систему декларирования и наказания за уголовные правонарушения в этой сфере. В частности, депутаты изменили подходы к декларированию активов во владении членов семьи декларанта, что даст возможность декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем.

Зеленский также подчеркнул, что поправками, которые подали депутаты, предлагается за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свободы, однако без комплексного изменения подхода к определению степени наказания оно не будет иметь надлежащего сдерживающего эффекта и не является пропорциональным.

Теги: #декларирование #закон
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