Зеленский и Трюдо согласовали позиции в расследовании катастрофы рейса PS752

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо расследование катастрофы рейса PS752 в Иране и ситуацию на Донбассе.

"Имел продуктивную беседу с Джастином Трюдо. Обсудили ситуацию на Донбассе и сохранение давления на РФ для достижения мира. Благодарен Канаде за поддержку суверенитета и евроатлантических стремлений Украины. Скоординировали позиции по расследованию катастрофы самолета рейса PS752", - сообщил Зеленский в среду.

В свою очередь пресс-служба президента Украины сообщила, что стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня накануне проведения саммитов "Группы семи" и НАТО, которые состоятся в ближайшее время, сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский проинформировал Трюдо о ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины. Президент отметил, что сейчас произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения из временно оккупированных территорий и от украинских границ.

"Россия почти не проводила отвода. Из 105 тыс. российских военных только 11 тыс. пошли назад", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что проект "Северный поток – 2" является политическим оружием России.

"Мы считаем, что достройка "Северного потока – 2" укрепит Россию как игрока на мировой карте», - отметил президент.

Трюдо в свою очередь подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии длительной агрессии РФ.

"Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул он.

Собеседники обсудили практическое взаимодействие с целью поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО.

Также стороны коснулись планов по дальнейшему политическому диалогу на высшем уровне. Зеленский подтвердил приглашение Трюдо посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.