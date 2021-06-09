События

09:59 09.06.2021

Зеленский и Трюдо согласовали позиции в расследовании катастрофы рейса PS752

2 мин читать
Зеленский и Трюдо согласовали позиции в расследовании катастрофы рейса PS752

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо расследование катастрофы рейса PS752 в Иране и ситуацию на Донбассе.

"Имел продуктивную беседу с Джастином Трюдо. Обсудили ситуацию на Донбассе и сохранение давления на РФ для достижения мира. Благодарен Канаде за поддержку суверенитета и евроатлантических стремлений Украины. Скоординировали позиции по расследованию катастрофы самолета рейса PS752", - сообщил Зеленский в среду.

В свою очередь пресс-служба президента Украины сообщила, что стороны скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня накануне проведения саммитов "Группы семи" и НАТО, которые состоятся в ближайшее время, сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский проинформировал Трюдо о ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины. Президент отметил, что сейчас произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения из временно оккупированных территорий и от украинских границ.

"Россия почти не проводила отвода. Из 105 тыс. российских военных только 11 тыс. пошли назад", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что проект "Северный поток – 2" является политическим оружием России.

"Мы считаем, что достройка "Северного потока – 2" укрепит Россию как игрока на мировой карте», - отметил президент.

Трюдо в свою очередь подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии длительной агрессии РФ.

"Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул он.

Собеседники обсудили практическое взаимодействие с целью поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО.

Также стороны коснулись планов по дальнейшему политическому диалогу на высшем уровне. Зеленский подтвердил приглашение Трюдо посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Теги: #зеленский #разговор #трюдо
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:39 08.06.2021
Зеленский в разговоре с Байденом поднял вопрос о плане присоединения к НАТО в привязке к датам – пресс-служба президента

Зеленский в разговоре с Байденом поднял вопрос о плане присоединения к НАТО в привязке к датам – пресс-служба президента

16:57 08.06.2021
Зеленский предложил создать 1551 новый парк – по одному в каждой ОТГ

Зеленский предложил создать 1551 новый парк – по одному в каждой ОТГ

11:45 08.06.2021
Зеленский считает исправление пресс-релиза своего Офиса по поводу поддержки Байденом ПДЧ для Украины несущественным – УП

Зеленский считает исправление пресс-релиза своего Офиса по поводу поддержки Байденом ПДЧ для Украины несущественным – УП

11:21 08.06.2021
Зеленский прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом

Зеленский прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом

10:14 08.06.2021
Каждый пятый украинец готов голосовать за Зеленского на президентских выборах – опрос КМИС

Каждый пятый украинец готов голосовать за Зеленского на президентских выборах – опрос КМИС

07:04 08.06.2021
Байден выразил "непоколебимую приверженность" США территориальной целостности Украины

Байден выразил "непоколебимую приверженность" США территориальной целостности Украины

22:08 07.06.2021
Байден заверил Зеленского, что позиция Киева будет обязательно учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, сообщает ОП

Байден заверил Зеленского, что позиция Киева будет обязательно учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, сообщает ОП

20:31 07.06.2021
Зеленский с нетерпением ждет встречи с Байденом в июле в Вашингтоне - Twitter

Зеленский с нетерпением ждет встречи с Байденом в июле в Вашингтоне - Twitter

17:40 07.06.2021
Зеленский и Байден вечером 7 июня проведут телефонный разговор

Зеленский и Байден вечером 7 июня проведут телефонный разговор

17:24 07.06.2021
Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии кризис вокруг КС

Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии кризис вокруг КС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

От взрыва в Харькове пострадали пять человек, в том числе двое подростков

В Украине за сутки зафиксировано 1385 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6962 человека

С начала суток российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

Мужчина, бросивший гранату возле супермаркета в Харькове, задержан

В Харькове прозвучал взрыв, есть пострадавшие

ПОСЛЕДНЕЕ

От взрыва в Харькове пострадали пять человек, в том числе двое подростков

Нацполиция сообщила директору предприятия на Николаевщине о подозрении в даче взятки руководителю НААН

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 174 млн

В Украине за сутки вакцинировано от Covid-19 более 53 тыс. человек – Минздрав

Сенат США принял законопроект о стимулировании технологической промышленности

В Украине за сутки зафиксировано 1385 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6962 человека

С начала суток российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

В Карпатах зафиксирован подземный толчок в 2,6 балла по шкале Рихтера

Из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов в 5 областях Украины

Власти Японии изучают вопрос о допуске зрителей на соревнования токийской Олимпиады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА