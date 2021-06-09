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09:36 09.06.2021

Нацполиция сообщила директору предприятия на Николаевщине о подозрении в даче взятки руководителю НААН

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Нацполиция сообщила директору предприятия на Николаевщине о подозрении в даче взятки руководителю НААН

Следователи Национальной полиции Украины сообщили о подозрении директору одного из предприятий в Николаевской области в предоставлении неправомерной выгоды руководителю Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) в виде безвозмездного пользования элитным автомобилем.

"Ранее руководителю НААН было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В частности, в том, что он получил неправомерную выгоду в виде безвозмездного пользования элитным автомобилем за содействие в назначении на должность директора одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины, и непрепятствование заключению в дальнейшем договоров о совместной деятельности между этим государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Также руководителя НААН подозревают во включении заранее определенного лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и членов-корреспондентов НААН Украины и дальнейшей передаче соответствующих материалов на рассмотрение Президиума НААН Украины.

8 июня следователи Нацполиции сообщили директору о подозрении во взятке руководителю НААН за совершение указанных действий в пользу его отца.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Согласно ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, ему грозит наказание в виде штрафа от одной до четырех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишения свободы на тот же срок.

Теги: #взятка #наан #директор
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