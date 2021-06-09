Число заражений COVID-19 в мире приближается к 174 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 173 млн 998 тыс. 753, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 747 тыс. 372 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 391 тыс. 92 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 598 тыс. 326.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 млн 89 тыс. 69, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 353 тыс. 528.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 17 млн 37 тыс. 129 заболевших, из них умерло 476 тыс. 129 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 482,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 842 человек, Индии - 254 Бразилии - 2 тыс. 231.