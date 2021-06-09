В Украине за сутки вакцинировано от Covid-19 более 53 тыс. человек – Минздрав

За минувшие сутки, 8 июня, в Украине от COVID-19 вакцинировано 53 161 человек, общее количество иммунизированных составило 1 328 070 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"53 161 человек привит против COVID-19 за сутки 8 июня 2021. Одну дозу получили 43 925 человек полностью иммунизированы – 9 236 человек", – сообщается на официальной странице Минздрава Украины в телеграм-канале в среду утром.

В ведомстве отметили, что в течение суток работали: 485 мобильных бригад и 624 пункта прививки.

"По состоянию на 9 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 659 473 человека", – сказано в сообщении.

С начала прививочной кампании привито 1 328 070 человек, из них получили 1 дозу – 1 328 068 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 161 378 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 489 446 прививок.