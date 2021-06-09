С начала суток российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 9 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, в районе Новотошковское российские оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия. На обстрелы противника наши военнослужащие открывали огонь. За прошедшие и текущие сутки потерь среди наших защитников нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

За минувшие сутки противник 6 раз открывал огонь по украинским позициям. Российские наемники использовали автоматические ручные и станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.