События

08:09 09.06.2021

С начала суток российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

1 мин читать
С начала суток российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 9 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, в районе Новотошковское российские оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия. На обстрелы противника наши военнослужащие открывали огонь. За прошедшие и текущие сутки потерь среди наших защитников нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

За минувшие сутки противник 6 раз открывал огонь по украинским позициям. Российские наемники использовали автоматические ручные и станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:45 08.06.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

08:00 07.06.2021
За минувшие сутки российские наемники семь раз открывали огонь на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники семь раз открывали огонь на Донбассе

18:34 06.06.2021
Украинский военный подорвался на Донбассе, он госпитализирован - штаб ООС

Украинский военный подорвался на Донбассе, он госпитализирован - штаб ООС

08:08 06.06.2021
Украинский боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе

Украинский боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе

18:00 05.06.2021
На Донбассе с начала суток нарушения режима тишины не зафиксированы – штаб ООС

На Донбассе с начала суток нарушения режима тишины не зафиксированы – штаб ООС

07:32 05.06.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

20:35 04.06.2021
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

16:32 04.06.2021
26 добровольцев батальона "Айдар" получили УБД – пресс-служба президента

26 добровольцев батальона "Айдар" получили УБД – пресс-служба президента

07:29 04.06.2021
С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

07:27 03.06.2021
Российские наемники не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС за минувшие сутки и с начала четверга

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС за минувшие сутки и с начала четверга

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 1385 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6962 человека

Мужчина, бросивший гранату возле супермаркета в Харькове, задержан

В Харькове прозвучал взрыв, есть пострадавшие

Зеленский предложил создать 1551 новый парк – по одному в каждой ОТГ

Выход РФ из Договора по открытому небу ожидаем, она его нарушала с 2008г – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки вакцинировано от Covid-19 более 53 тыс. человек – Минздрав

Сенат США принял законопроект о стимулировании технологической промышленности

В Украине за сутки зафиксировано 1385 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 6962 человека

В Карпатах зафиксирован подземный толчок в 2,6 балла по шкале Рихтера

Из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов в 5 областях Украины

Власти Японии изучают вопрос о допуске зрителей на соревнования токийской Олимпиады

США призывают Иран сотрудничать с МАГАТЭ и не подрывать усилия по восстановлению СВПД

Франция отменяет обязательный тест на COVID-19 для приезжающих вакцинированных европейцев

Кулеба в Берлине обсудил с немецкими чиновниками угрозы Северного потока - 2 и признание Бундестагом Голодомора геноцидом украинцев – МИД

ЕС приветствовал окончательное решение международного трибунала по делу генерала Младича

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА