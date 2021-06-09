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08:00 09.06.2021

В Карпатах зафиксирован подземный толчок в 2,6 балла по шкале Рихтера

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В Карпатах зафиксирован подземный толчок в 2,6 балла по шкале Рихтера

В селе Пасечная Надворнянского района (Ивано-Франковской обл.) во вторник, 8 июня, измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2,6 балла по шкале Рихтера, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"8 июня в 16.32 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в с.Пасечная Надворнянского района был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2,6 балла по шкале Рихтера, без негативных последствий", – говорится в сообщении, в утренней сводке ГСЧС в среду утром.

Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Теги: #карпаты #землетрясение
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