США призывают Иран сотрудничать с МАГАТЭ и не подрывать усилия по восстановлению СВПД

Переговоры о возвращении США и Ирана к соблюдению соглашения по атому (СВПД) дают результаты, однако сторонам не следует предпринимать действия, подрывающие доверие, заявили в американском постпредстве при международных организациях в Вене.

"На переговорах есть прогресс, однако еще предстоит многое сделать. Чтобы выполнить поставленную задачу, требуется восстановить доверие: в Вашингтоне, Тегеране, других местах", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте постпредства.

"В этом контексте шаги Ирана, направленные на ограничение мониторинговой деятельности МАГАТЭ ... затрудняют восстановление прагматической дипломатической работы и мешают достижению результатов, к которым стремится Иран", - отмечается в документе.

Американская сторона также "призывает Иран воздержаться от дальнейших шагов, нарушающих положения СВПД и вернуться к соблюдению закрепленных в этом соглашении обязательств". В частности, Ирану следует предоставить МАГАТЭ полный доступ ко всем атомным объектам, обозначенным в СВПД.

"Мы призываем Иран вместе с США прийти к пониманию по вопросу о взаимном возвращении к полному соблюдению СВПД", - говорится в тексте. В нем подчеркивается, что Иран продолжает "устанавливать и эксплуатировать разные типы центрифуг по обогащению урана, нарушая установленные СВПД ограничения".

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Тегеран по-прежнему не взаимодействует с инспекторами агентства.

По словам Гросси, он обеспокоен отсутствием результатов технических обсуждений между МАГАТЭ и Ираном, а также отсутствием прогресса в прояснении вопросов агентства, касающихся проведения Тегераном работ в ядерной сфере. По словам Гросси, Иран не предоставил объяснений по частицам урана, обнаруженным на нескольких иранских объектах, что "серьезно влияет на способность агентства предоставить подтверждение мирного характера иранской ядерной программы".

В конце мая в МАГАТЭ сообщили, что иранские власти ограничили мониторинговую деятельность инспекторов агентства. При этом ранее Гросси заявил, что агентство и Тегеран на месяц - до 24 июня - продлили действие соглашения о мониторинге иранских ядерных объектов международными инспекторами. По его словам, на переговорах МАГАТЭ и Ирана стороны также согласовали то, что информация, собранная агентством при инспекции иранских ядерных объектов, продолжит храниться у МАГАТЭ.

США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения. Теперь стороны стремятся согласовать, каким образом обе страны могут вернуться к соблюдению соглашения.

Иран и международные посредники проводят в Вене переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона к ядерному соглашению по иранскому атому (СВПД).