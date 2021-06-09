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04:47 09.06.2021

Франция отменяет обязательный тест на COVID-19 для приезжающих вакцинированных европейцев

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Франция отменяет обязательный тест на COVID-19 для приезжающих вакцинированных европейцев

Граждане стран ЕС, прошедшие вакцинацию от коронавируса COVID-19, со среды смогут въехать на территорию Франции без предъявления отрицательного ПЦР-теста.

"Начиная с 9 июня поездки путешественников между Францией и другими странами будут возобновлены с учетом эпидемиологической ситуации в третьей стране и того, прошли ли приезжающие вакцинацию", - говорится в сообщении французского правительства.

В соответствии с этими факторами страны мира поделены на три категории. В "зеленую" группу попали страны ЕС, Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль. В случае приезда из одной из этих стран ПЦР-тест не понадобится.

Во вторую - "оранжевую" - зону включены страны, "где вирус все еще распространяется, но ситуация находится под контролем, и где нет вызывающих обеспокоенность штаммов". В частности, в этой группе - США, Великобритания и Россия. Во Францию смогут приехать прошедшую вакцинацию граждане этих стран, но им, несмотря на прививку, придется предоставить тест на коронавирус. Речь идет о препаратах, одобренных европейским регулятором EMA.

В остальных случаях въезд во Францию из стран "оранжевой зоны" разрешен лишь в случаях, когда цель визита признается крайне важной. Людям будет необходимо сдать тест на коронавирус. Кроме того, среди мер, принятых французскими властями, значится семидневный карантин.

В "красную" зону попали Индия, а также ряд стран Южной Америки. Приехать из этих стран можно только в случае жизненно важной ситуации, всех остальных, даже вакцинированных, пока пускать не будут.

Ранее госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что Евросоюз по-прежнему намерен с 1 июля ввести сертификаты о вакцинации от коронавируса и тестах на наличие COVID-19. Говоря о том, какие вакцины будут отмечаться в этом документе, Бон пояснил, что речь пойдет "обо всех одобренных ЕМА вакцинах, которых на данный момент четыре". Это препараты компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. В остальных случаях, по его словам, для путешествий по ЕС людям нужно будет сдавать тест на коронавируc.

Кроме того, с 9 июня барам и ресторанам во Франции разрешат принимать посетителей до 50% от общей заполняемости залов. Со среды также возобновляется работа спортивных объектов, расположенных в зданиях - это бассейны, спортивные залы. Разрешено проводить любительские спортивные соревнования на открытом воздухе с ограничением до 500 участников. Можно также организовывать фестивали на открытом воздухе, кинотеатры и театры могут принимать до 5 тыс. человек, но не более 65% от заполняемости зала.

Со среды во Франции начинают также применять так называемый "санитарный пропуск", он может быть представлен либо в бумажном виде, либо в приложении TousAntiCovid. Предоставить этот документ нужно будет в тех случаях, когда речь идет о мероприятиях с более чем 1 тыс. участников. Помимо этого, комендантский час будет начинаться еще позже - в 23:00.

Следующий этап смягчения ограничений наступит 30 июня, когда будет отменен комендантский час, который действует во Франции с осени 2020 года.

Теги: #туризм #франция #ограничения
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