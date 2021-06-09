Кулеба в Берлине обсудил с немецкими чиновниками угрозы Северного потока - 2 и признание Бундестагом Голодомора геноцидом украинцев – МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел ряд встреч с немецкими чиновниками, стороны обсудили угрозы российского газопровода Северный поток – 2 для энергетической безопасности Украины и Европы, признание Бундестагом Голодомора актом геноцида против украинского народа.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 8 июня Кулеба начал визит в Германию на фоне обострения ситуации безопасности со стороны России, а также на старте избирательной кампании в ФРГ.

"Европейское будущее Украины стало ключевой темой переговоров министра с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, председателями Комитета Бундестага по иностранным делам и по вопросам ЕС Норбертом Рьотґеном и Гунтером Крихбаумом", – сказано в сообщении, обнародованном во вторник вечером.

Глава украинской дипломатии провел семь встреч с высшими должностными лицами Германии, среди которых президент Бундестага Вольфганг Шойбле, вицеканцлером, федеральный министр финансов Олаф Шольц, внешнеполитический советник федерального канцлера Ян Гекер, председатели комитетов Бундестага по иностранным делам и по вопросам ЕС Норберт Рьотґен и Гюнтер Крихбаум.

Кулеба уделил основное внимание противодействию угрозам со стороны РФ и важности учета ключевыми немецкими политическими партиями интересов Украины в своих избирательных программах и будущее коалиционное соглашение.

Украинский министр выразил благодарность за поддержку Германией европейской интеграции Украины. Он также обратился к Вольфгангу Шойбле с просьбой лично способствовать признанию Бундестагом Голодомора актом геноцида против украинского народа.

Также Кулеба обсудил дальнейшую финансово-техническую помощь в процессе реформ в Украине на встрече с вицеканцлером, федеральным министром финансов Германии Шольцем.

Во время встречи с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Файхтом в центре внимания находилось укрепление энергетического партнерства между Украиной и ФРГ. Отдельной темой стали угрозы российского газопровода Северный поток - 2. Кулеба подчеркнул, что этот проект не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников, поэтому Украина продолжает выступать против его запуска.

Глава МИД Украины провел переговоры с внешнеполитическим советником Федерального канцлера Гекером, двумя ключевыми темами которых стали угрозы Северного потока - 2 и дальнейшее функционирование Нормандского формата.

"В первый день визита в Берлин я провел трудные переговоры по Северному потоку - 2 и Нормандскому формату. В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано. Но атмосфера была конструктивной. Германия - это друг, который очень помог Украины, и с которым можно решать даже самые сложные проблемы", - заявил Кулеба.

На 9 июня, запланированы переговоры Кулебы с министром иностранных дел ФРГ Гайко Маасом, федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Герда Мюллера, а также встречи с руководством ведущих немецких политических партий.

В пресс-службе МИД добавили, что в среду, 9 июня, в 17:00 по киевскому времени главы украинского и немецкой дипломатии проведут совместную пресс-конференцию для СМИ.