События

23:58 08.06.2021

Мужчина, бросивший гранату возле супермаркета в Харькове, задержан

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Мужчина, бросивший гранату возле супермаркета в Харькове, задержан

Мужчина, бросивший гранату вблизи супермаркета "Таврия В" в Харькове во вторник вечером, задержан, сообщили в полиции.

"Личность установлена... До этого он не попадал в поле зрения (правоохранительных органов - ИФ"), - сказал журналистам начальник отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 1 Андрей Грязев.

Он сообщил, что по предварительной информации мужчина бросил гранату из-за конфликта "на почве неприязненных отношений". Грязев затруднился сказать, был ли знаком задержанный с пострадавшими и находился ли на момент конфликта в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Грязев подтвердил, что взорвалась граната.

"Точно граната, но какая - пока сказать не может. Это после экспертиз", - сказал Грязев.

Как сообщалось, во вторник вечером в Харькове в районе проспекта Гагарина произошел взрыв, в результате которого пострадали и были доставлены в больницу 3 человека (2005, 1988 и 2002 г.р). Состояние самого младшего оценивается как средней степени тяжести, двух других - удовлетворительное.

Теги: #задержание #граната #харьков
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