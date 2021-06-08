Жовква обсудил с представителями европейских институтов подготовку саммита Украина – ЕС

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел встречу с управляющим директором по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешней деятельности Михаэлем Зибертом и заместителем генерального директора Директората по вопросам добрососедства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катариной Матерновою, стороны обсудили подготовку саммита Украина - ЕС, который запланирован на 12 октября 2021 в Киеве, также общее авиационное пространство и взаимное признание цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ОП во вторник вечером, замруководителя ОП проинформировал участников встречи о подготовке к саммиту инаугурации Крымской платформы, который созывается по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, и поблагодарил за решение ЕС принять участие в мероприятии на высшем уровне.

"Стороны согласились активизировать усилия с целью содержательного наполнения 23-го саммита Украина - ЕС, который запланирован на 12 октября 2021 в Киеве. Был согласован алгоритм дальнейших действий в контексте предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро, а также начало переговоров по пересмотру тарифов и квот в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", – сказано в сообщении на сайте ОП.

Также стороны обменялись мнениями по развитию ситуации безопасности на востоке Украины. Жовква проинформировал представителей евроинституций о наращивании количества российских военных подразделений вблизи границ Украины, несмотря на заявления об отводе части остаются в состоянии боевой готовности.

"Только благодаря единодушной и принципиальной поддержке наших партнеров, в частности Европейского Союза, удалось уменьшить напряжение и предотвратить наихудший сценарий", - подчеркнул он.

Со своей стороны Зиберт отметил сдержанную и взвешенную реакцию Украины, которая не поддалась на провокации российской стороны.

Матернова проинформировала о работе государств-членов и институтов ЕС о возможности дальнейшего расширения поддержки восточных регионов Украины.

Собеседники уделили особое внимание ситуации в оккупированном Крыму, в частности относительно милитаризации полуострова, беспрецедентных нарушений прав человека, ограничение свободы судоходства в Керченском проливе. Жовква призвал представителей ЕС распространить недавно введенный глобальный санкционный режим лиц, причастных к системным нарушениям прав человека в Крыму.

Участники встречи выразили общие ожидания по завершению течение месяца всех технических процедур, необходимых для подписания Соглашения об общем авиационном пространстве до саммита Украина - ЕС. Отмечена готовность к переходу уже летом ко второму этапу работы предыдущей оценочной миссии по подготовке Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA).

Кроме того, стороны подтвердили настрой обеспечить взаимное признание цифровых сертификатов о вакцинации, которые позволят восстановить взаимные путешествия граждан Украины и ЕС.