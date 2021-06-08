Харьковские оперативники задержали скрывавшегося от суда вора, укравшего драгоценности на 1 млн.грн

Сотрудники Управления уголовного розыска оперативники задержали в Харькове 25-летнего мужчину, который скрывался от суда после совершения кражи.

"В августе 2015 года злоумышленник, имея ключи от дома, вместе со знакомым проник в дом в поселке Коротич Харьковского района. Правонарушители похитили из помещения золотые украшения общим весом около 200 граммов, ноутбук и 4 наручных часов. Совокупный ущерб составил 1 млн 33 тыс. грн", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нациоальной полиции в Харьковской области.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.5 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Поскольку мужчина скрывался от суда, в 2019 году он был объявлен в розыск.