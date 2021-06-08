Замруководителя Офиса президента обсудил с представителями Евросоюза проблемные вопросы судебной реформы

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов провел встречу с главой представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикасом, представителями Европейской комиссии и Европейской службы внешней деятельности, а также членами группы поддержки Украины в Еврокомиссии, сообщает пресс-служба президента Украины.

"При обсуждении законопроектов о деятельности Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВРП) Андрей Смирнов отметил, что сейчас открытым остается главный вопрос - о принципах принятия решений конкурсными комиссиями. В частности, конкурсной комиссией по отбору кандидатов на должность члена ВККС", - указывается в сообщении.

На данный момент первый состав комиссии по отбору кандидатов в ВККС должен формироваться из трех судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и трех международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции или судебной реформы.

Смирнов акцентировал внимание на том, что к законодательному урегулированию вопроса участия международных экспертов и их роли в принятии решений нужно обязательно подходить с учетом уже приобретенного опыта и перспектив конституционного контроля таких законодательных изменений.

Он также призвал международных партнеров обсудить предложение главы Венецианской комиссии Джанни Букиккио о введении в состав конкурсных комиссий седьмого члена, который был бы равноудаленным и независимым от всех органов государственной власти и одновременно пользовался беспрекословным доверием и авторитетом среди других субъектов формирования конкурсных комиссий.

"В довольно сложных и длительных дискуссиях с нашими международными партнерами относительно формулы принятия решений конкурсными комиссиями с участием международных экспертов мы обязательно найдем справедливый баланс, при котором принятые конкурсными комиссиями решения будут вызывать всеобщее доверие не только у сторон их принятия, но и в жизни общества", - отметил Смирнов.