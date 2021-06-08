В 4 городах Львовской области планируют открыть центры вакцинации

В четырех городах Львовской области планируют открыть центры массовой вакцинации населения, сообщил на брифинге региональный координатор по вакцинации от коронавируса во Львовской области Олег Когут.

"Предусматривается обустройство центров вакцинации в других городах Львовской области – Дрогобыче, Трускавце, Стрые и Червонограде. В данное время обсуждаем варианты размещения центров в этих городах", – сказал Олег Когут на брифинге.

По его словам, речь также идет об открытии двух дополнительных центров вакцинации во Львове – в торгово-развлекательном центре "Форум" и в киноцентре имени Александра Довженко.

По словам Когута, в ближайшие дни во Львовскую области должны поставить очередную партию вакцины "Astra Zeneca" для повторной вакцинации жителей области.

В данное время центр вакцинации во Львове функционирует на территории стадиона "Арена Львов".

Согласно данным Львовской ОГА, во Львовской области прививки от коронавируса получили 93 215 человек, из них 7132 человека привиты два раза.