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19:03 08.06.2021

Глава "Нафтогаза" попробует убедить сенаторов США ввести санкции против Nord Stream 2 AG

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Глава "Нафтогаза" попробует убедить сенаторов США ввести санкции против Nord Stream 2 AG

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во вторник в Вашингтоне проведет ряд деловых встреч, в рамках которых постарается убедить американских сенаторов поспособствовать введению санкций против компании-оператора газопровода "Северный поток-2" - Nord Stream 2 AG.

"Главная цель делегации НАК - убедить американских сенаторов, являющихся соавторами PEESA/PEESCA, подать новые изменения в законодательство, которые будут требовать применения американских санкций непосредственно для Nord Stream 2 AG и управленцев компании", - сказал журналистам директор по интегрированным коммуникациям НАК Максим Белявский.

Как сообщалось, нынешняя администрация США неоднократно заявляла, что выступает против проекта "Северный поток-2" и будет пытаться воспрепятствовать завершению строительства.

В то же время республиканцы критикуют президента США Джо Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода. В частности, многие конгрессмены-республиканцы в мае выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна до конца будет бороться со строительством "Северного потока-2".

Теги: #нафтогаз #северный_поток
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