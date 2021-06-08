Госагентство туризма и Минкультуры Украины изучают возможность восстановления туристических маршрутов по Днепру

Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственное агентство развития туризма Украины запускают пилотный проект по изучению спроса на восстановление туристических маршрутов по р. Днепр.

"Однодневные промомаршруты Киев – Канев - Киев и Киев – Чернобыль - Киев будут состоять из путешествия по Днепру на соответственно оборудованных скоростных теплоходах. Во время путешествия предполагается проход шлюзов, несколькочасовое пребывание и экскурсия на локациях, возвращение в Киев", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Отмечается, что официальный тендер на популяризацию речных туристических маршрутов в пределах бюджетной программы по раскрытию туристического потенциала Украины уже объявлен Госагентством туризма.

Инициатива реализуется совместно с Министерством инфраструктуры, Государственным агентством по управлению зоной отчуждения, Киевской и Черкасской областными государственными администрациями.

По итогам пилотного проекта, Госагентство туризма разработает рекомендации по дальнейшей реализации программы туристических водных маршрутов по Днепру. Аналогичные программы могут быть запущены в других туристических регионах страны при наличии спроса.