Албания отменила все ограничения для иностранных туристов - Euractiv

Правительство Албании сняло все связанные с пандемией ограничения для иностранных туристов, посещающих страну, сообщает издание Euractiv.

По данным СМИ, правительство объявило в субботу, что для посещения Албании с 1 июня не потребуется тест на COVID-19, тест на антитела, паспорт вакцины или любой другой документ, связанный с вирусом. Правительство добавило, что 14-дневный карантин при въезде также был отменен.

Однако иностранным туристам настоятельно рекомендуется находиться в аэропорту на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, чтобы предотвратить распространение болезни.

Летние медицинские центры, расположенные в 29 местах по всей стране, также со следующей недели будут предлагать экспресс-тесты на COVID-19.

В публикации отмечается, что за последний месяц в Албании резко сократилось количество новых инфекций и смертей, связанных с коронавирусом. Менее 300 случаев остаются активными по всей стране, и в течение нескольких дней подряд не было зарегистрировано ни одного случая смерти. Примерно одна треть населения получила хотя бы одну дозу вакцины COVID-19.