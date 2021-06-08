В Киеве на станции "Караваевы дачи" мужчину зажало между платформой и вагоном поезда

В Киеве спасатели деблокировали тело мужчины, которого зажало между платформой и вагоном поезда на станции "Караваевы дачи", сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"8 июня в 15:04 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве от службы "103" поступила информация о том, что на ул. Вадима Гетьмана, 48-А, что в Соломенском районе столицы, на железнодорожной станции "Караваевы дачи", между платформой и вагоном железнодорожного состава заблокирован мужчина", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

На место происшествия прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. С помощью гидравлического инструмента тело мужчины в возрасте около 30 лет было деблокировано и передано службе "103".

Обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранители.