Зеленский предложил создать 1551 новый парк – по одному в каждой ОТГ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил участникам заседания палаты регионов Конгресса местных и региональных властей создать в каждой из 1 551 существующих в стране громад новый парк.

"Хочу предложить участникам Конгресса совместную цель – это 1551 новый парк, то есть один новый парк в каждой громаде. Другими словами – давайте сажать вместе", - заявил Зеленский во время выступления на открытии заседания Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в Днепре во вторник.

Президент напомнил, что накануне в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Экология" он подписал указ о создании проекта "Зеленая страна", цель которого - в увеличении площади украинских лесов, а именно в том, чтобы на протяжении трех лет высадить в Украине 1 млрд деревьев.

"На нашей площадке (палаты регионов Конгресса – ИФ) должно существовать обсуждение внедрения важного. Защита окружающей среды может стать первым объединяющим делом для всех", - добавил он.