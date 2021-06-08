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16:52 08.06.2021

Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону

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Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону

Во Франции задержали двух мужчин в департаменте Дром, где ранее во вторник произошел инцидент, в ходе которого президент страны Эмманюэль Макрон получил пощечину, сообщает французское радио.

На видеозаписи, которую активно распространяют в соцсетях, видно, как Макрон выходит к небольшой группе людей, чтобы поприветствовать собравшихся. Когда он приблизился к толпе, один из мужчин ударил президента по лицу.

Телохранители Макрона сразу же отреагировали на произошедшее и увели президента. Затем вмешались жандармы.

Президент Франции во вторник посетил лицей в Дроме, затем он сел в свой автомобиль и отправился в центр города Валанс, чтобы пообедать на террасе. По дороге Макрон остановил кортеж, чтобы поприветствовать местных жителей, собравшихся у ограждений. В этот момент и произошел данный инцидент.

Теги: #франция #макрон
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