Выход РФ из Договора по открытому небу ожидаем, она его нарушала с 2008г – МИД

В Министерстве иностранных дел (МИД) осуждают выход РФ из Договора по открытому небу (ДОН), в то же время отмечая, что это не является неожиданным ни для Украины, ни для остальных государств-участников ДОН, говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в среду.

"Россия прекратила добросовестное выполнение обязательств по ДОН и начала его грубо нарушать еще в 2008-10 годах, осуществив агрессию против Грузии. Вследствие агрессии часть оккупированных грузинских территорий была de-facto изъята из зоны применения ДОН. В 2014 году Россия оккупировала Автономную Республику Крым, Севастополь и отдельные районы в Донецкой и Луганской областях, так же изъяв их из-под действия договора. В целом из-за захватнических действия РФ из зоны применения ДОН было изъято более 57 тыс. кв. км, в т.ч. более 44 тыс. кв. км временно оккупированных территорий Украины. Это больше, чем территория Словакии, Дании, Эстонии, Нидерландов или Бельгии", - говорится в комментарии.

В МИД Украины также отмечают, что в течение 2010-20 гг. РФ также сознательно прибегала к другим систематическим нарушениям с целью сокрытия своей военной активности, заставив США выйти из ДОН, "который к тому времени уже был искажен Россией и не отвечал в полной мере главной цели". "Вместо построения и улучшения транспарентности, предсказуемости и доверия между всеми государствами-участниками, ДОН был использован Москвой как средство для легитимации результатов агрессии и оккупации украинского Крыма. Поэтому именно Россия несет ответственность за продолжающееся разрушение режима "открытого неба" и эрозию международной архитектуры контроля над вооружениями", - подчеркивают в ведомстве.

При этом в МИД отмечают, что Украина остается добросовестным и активным участником всех режимов контроля над вооружениями, неотъемлемой составляющей которых является Договор по открытому небу.

"Таким образом РФ, завершает курс, сознательно начатый ею еще в середине 2000-х. Этот курс направлен на разрушение всех режимов, которые способствовали военной сдержанности в Европе, ограничивали развертывание ударных вооружений и внезапную широкомасштабную военную деятельность на евроатлантическом пространстве. За разрушения режимов контроля над вооружениями Россия создавала условия для скрытой подготовки внезапных вооруженных агрессий против Грузии и Украины. Этот агрессивный экспансионистский курс Россия продолжает и по настоящее время", - заявили в МИД Украины.