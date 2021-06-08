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16:17 08.06.2021

Минкультуры Украины презентовало новый визуальный бренд ведомства

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Минкультуры Украины презентовало новый визуальный бренд ведомства

Министерство культуры и информационной политики Украины презентовало новый визуальный бренд ведомства.

"Ребрендинг имеет целью показать министерство как современное государственное учреждение, которое соответствует сегодняшним вызовам. Новый стиль бренда представляет актуальную украинскую культуру - привлекательную и понятную для современных украинцев", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что новый логотип Минкультуры – "легкий и изящный", очерки букв в логотипе имеют осторожные отсылки к древнерусской каллиграфии, такие как "Слово о полку Игореве" и рукописи Киевской Руси.

"В новый логотип зашита аббревиатура МКИП, тонкие начертание и скругления подсознательно считываются как мягкие и дружеские элементы, создающие динамику словно отражение нового витка истории и культуры. Пересечение букв в аббревиатуре напоминает о междисциплинарности направлений работы МКИП. Логотип может использоваться как полноцветный знак, объединяющий два цвета, так и как монохромный знак, который предусматривает использование только черного или белого цвета", - говорится в сообщении.

В основе логотипа два цветовых решения: желтый и красный, которые предполагается использовать только на контрастном фоне.

Отмечается, что за основу нового фирменного стиля министерства взят минимализм.

"При разработке новой айдентики основное внимание уделялось таким стратегическим направлениям как: культура, креативная экономика, информационная политика, туризм, а также большая реставрация", - сообщают в ведомстве.

Согласно сообщению, новая айдентика министерства была разработана креативным агентством Green Penguin при поддержке USAID Transformation Communications Activity.

Теги: #минкультуры #бренд
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