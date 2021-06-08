Посольство Украины в Израиле наладило коммуникацию между руководством Минздрава и израильским институтом, занимающимся разработкой вакцины против COVID-19, сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«Посольство продолжает принимать меры, направленные на обеспечение нашей страны вакцинами от COVID-19. Налажено коммуникацию между руководством Министерства здравоохранения Украины и Израильским биологическим институтом в Нес Ционе, который разрабатывает вакцину БриЛайф. Проведено, в частности, соответствующую видеоконференцию», - говорится в сообщении.

Стороны договариваются о проведении третьей фазы клинических исследований этой вакцины и дальнейшего ее производства именно в Украине.

«С этой целью Посол Украины Евгений Корнийчук провёл встречи с Министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко и руководством одной из ведущих фармацевтических компаний, которая выразила намерение к сотрудничеству с израильскими партнёрами», - подчёркивает Посольство.