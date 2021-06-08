Ткаченко о ситуации с переименованием УПЦ (МП): спокойствие и религиозное согласие важнее, чем то, что может произойти в результате решений суда

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что для него спокойствие и религиозное согласие важнее, чем то, что может произойти в результате решений суда по вопросу переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Насколько я знаю, вопрос находится в судах. Даже бы если я хотел влиять на решение суда - этого делать не стоит. Для меня особенно важно, когда мы ведем диалог с главами церквей, сохранение толерантной ситуации, которая на сегодня сложилась", - сказал Ткаченко на пресс-конференции по результатам работы в должности министра во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о ситуации с переименованием УПЦ (МП).

Министр отметил, что какие-либо "драматические движения" в этом вопросе, также как и в вопросе языка, могут всколыхнуть общество и вызвать те или иные волны поддержки или протестов с той или иной стороны.

"На сегодня для меня важно, что процесс диалога между церквями происходит. Он иногда, особенно когда речь идет о УПЦ, непростой, но спокойствие и религиозное согласие мы сохраняем. Для меня это важнее чем то, что может произойти в результате решений суда", - подчеркнул Ткаченко.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такому центру за пределами страны. Она будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Согласно закону, если в течение 4 месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части утратит силу.

Минкультуры провело религиоведческую экспертизу и обнародовало перечень религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свое название и устав, указав в их числе и УПЦ (МП).

В УПЦ (МП) заявили, что они не подпадают под закон, который обязывает религиозные организации указывать в названии свой религиозный центр, если таковой находится в стране-агрессоре. Согласно позиции УПЦ (МП), их административный центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с Москвой у них только духовная.

22 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии УПЦ (МП) об обеспечении иска в деле об отмене приказа Минкультуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должна внести изменения в свое название.

Впоследствии Минкультуры подало апелляцию на это решение суда. Но 22 июля решение Окружного админсуда было подтверждено постановлением Шестого апелляционного административного суда.

С февраля 2020 года дело о конституционности переименования религиозных организаций находится на рассмотрении Конституционного суда.

Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан заявляет, что с точки зрения международного права норма о наименовании религиозных организаций неоднозначная и некоторые юристы считают ее проблематичной.