События

15:31 08.06.2021

Ткаченко о ситуации с переименованием УПЦ (МП): спокойствие и религиозное согласие важнее, чем то, что может произойти в результате решений суда

3 мин читать
Ткаченко о ситуации с переименованием УПЦ (МП): спокойствие и религиозное согласие важнее, чем то, что может произойти в результате решений суда

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что для него спокойствие и религиозное согласие важнее, чем то, что может произойти в результате решений суда по вопросу переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Насколько я знаю, вопрос находится в судах. Даже бы если я хотел влиять на решение суда - этого делать не стоит. Для меня особенно важно, когда мы ведем диалог с главами церквей, сохранение толерантной ситуации, которая на сегодня сложилась", - сказал Ткаченко на пресс-конференции по результатам работы в должности министра во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о ситуации с переименованием УПЦ (МП).

Министр отметил, что какие-либо "драматические движения" в этом вопросе, также как и в вопросе языка, могут всколыхнуть общество и вызвать те или иные волны поддержки или протестов с той или иной стороны.

"На сегодня для меня важно, что процесс диалога между церквями происходит. Он иногда, особенно когда речь идет о УПЦ, непростой, но спокойствие и религиозное согласие мы сохраняем. Для меня это важнее чем то, что может произойти в результате решений суда", - подчеркнул Ткаченко.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такому центру за пределами страны. Она будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Согласно закону, если в течение 4 месяцев церковь с центром в РФ не подаст на регистрацию изменения в устав о переименовании, ее устав в этой части утратит силу.

Минкультуры провело религиоведческую экспертизу и обнародовало перечень религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свое название и устав, указав в их числе и УПЦ (МП).

В УПЦ (МП) заявили, что они не подпадают под закон, который обязывает религиозные организации указывать в названии свой религиозный центр, если таковой находится в стране-агрессоре. Согласно позиции УПЦ (МП), их административный центр находится не в Москве, а в Киеве, а связь с Москвой у них только духовная.

22 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии УПЦ (МП) об обеспечении иска в деле об отмене приказа Минкультуры Украины, согласно которому Киевская митрополия УПЦ (МП) должна внести изменения в свое название.

Впоследствии Минкультуры подало апелляцию на это решение суда. Но 22 июля решение Окружного админсуда было подтверждено постановлением Шестого апелляционного административного суда.

С февраля 2020 года дело о конституционности переименования религиозных организаций находится на рассмотрении Конституционного суда.

Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан заявляет, что с точки зрения международного права норма о наименовании религиозных организаций неоднозначная и некоторые юристы считают ее проблематичной.

Теги: #ткаченко #минкультуры #церковь #упц_мп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:26 08.06.2021
Ткаченко поддерживает инициативу об отсрочке обязательного дубляжа фильмов на украинский язык

Ткаченко поддерживает инициативу об отсрочке обязательного дубляжа фильмов на украинский язык

12:02 04.06.2021
Ткаченко заявляет о необходимости внести изменения в закон об УКФ

Ткаченко заявляет о необходимости внести изменения в закон об УКФ

12:16 28.05.2021
Минкультуры обеспокоено ситуацией с комплексом памятников культурного наследия по ул.Хорива в Киеве

Минкультуры обеспокоено ситуацией с комплексом памятников культурного наследия по ул.Хорива в Киеве

17:37 27.05.2021
Минкультуры, ОГА, мэры исторических городов и нацзаповедники призывают Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке

Минкультуры, ОГА, мэры исторических городов и нацзаповедники призывают Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке

15:50 25.05.2021
Минкультуры и МИД призывают украинских журналистов и общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь

Минкультуры и МИД призывают украинских журналистов и общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь

16:02 18.05.2021
Экспертный совет при Минкультуры обнародовал список проектов "Большой реставрации"

Экспертный совет при Минкультуры обнародовал список проектов "Большой реставрации"

19:00 17.05.2021
Минкультуры Украины внесло 6 создателей российского фильма о Крыме в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Минкультуры Украины внесло 6 создателей российского фильма о Крыме в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

14:33 17.05.2021
Процесс реализации проекта по строительству Музея Революции Достоинства разблокирован - Ткаченко

Процесс реализации проекта по строительству Музея Революции Достоинства разблокирован - Ткаченко

18:32 15.05.2021
Министр культуры: Можно по-разному относиться к восприятию Булгакова к борьбе Украины за независимость, но гениальность его произведений проверена временем

Министр культуры: Можно по-разному относиться к восприятию Булгакова к борьбе Украины за независимость, но гениальность его произведений проверена временем

10:49 13.05.2021
С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов - Минкультуры

С 15 мая пассажирам, которые летят из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов - Минкультуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За время работы НАБУ к ответственности привлечены 6 министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов исполнительной власти, 65 судей - Сытник

СБУ провела обыски у основателей "Партии Шария"

Ткаченко поддерживает инициативу об отсрочке обязательного дубляжа фильмов на украинский язык

Венецианская комиссия не поддерживает принятые Радой изменения в законопроект о недостоверном декларировании и закон о судоустройстве и статусе судей

Глава Венецианской комиссии призвал ускорить реформы органов судебной власти в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Руководство Минздрава ведёт коммуникацию с израильским разработчиком вакцины против COVID-19 - Посольство

Египет ожидает 1,5 млн туристов из Украины в 2021г – посол Египта

За время работы НАБУ к ответственности привлечены 6 министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов исполнительной власти, 65 судей - Сытник

СБУ провела обыски у основателей "Партии Шария"

В Киеве на Шота Руставели в результате конфликта получил ножевое ранение водитель эвакуатора - полиция

Венецианская комиссия не поддерживает принятые Радой изменения в законопроект о недостоверном декларировании и закон о судоустройстве и статусе судей

Глава Венецианской комиссии призвал ускорить реформы органов судебной власти в Украине

В День Независимости в Киеве пройдет парад войск с пролетом авиации и артиллерийским салютом

Зеленский прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом

В Житомирской области неизвестный ночью расстрелял супружескую пару - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА