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11:37 08.06.2021

В День Независимости в Киеве пройдет парад войск с пролетом авиации и артиллерийским салютом

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В День Независимости в Киеве пройдет парад войск с пролетом авиации и артиллерийским салютом

Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию Дня Флага и 30-й годовщины независимости Украины.

В частности, ко Дню государственного флага предусмотрено проведения церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины при участии президента, руководителей органов государственной власти в Киеве и населенных пунктах, где реализован проект "Самый большой государственный флаг Украины", а также в дипломатических учреждениях за границей.

Ко Дню независимости, 24 августа предусмотрено проведение: торжественного заседания Верховной Рады, торжественного концерта и парада войск на ул. Крещатик и Майдане Независимости (с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров), артиллерийского салюта на Трухановом острове в столице Украины.

Также в Киеве (Михайловская площадь и Владимирский проезд) будет организован статический показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны.

Кроме того, будет организовано торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники на реке Днепр (Киевский речной вокзал, Труханов остров).

В Одессе на внешнем рейде морского порта (мыс Малый фонтан и Морской вокзал) состоится торжественное прохождение боевых кораблей и судов, а также пройдет пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.

Кроме того, 23 августа состоится учредительный саммит Крымской платформы, а также пройдет первый форум социально-гуманитарного направления "Саммит первых леди и джентльменов" на территории Национального заповедника "София Киевская".

Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, областным и Киевской городской государственным администрациям поручено обеспечить выполнение плана мероприятий, утвержденного этим распоряжением, с учетом требований законодательства по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других источников, не запрещенных законодательством.

Теги: #день_независимости #день_флага #кабмин
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