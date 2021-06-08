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11:21 08.06.2021

Зеленский прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом

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Зеленский прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область, прибыы в Кривой Рог рейсовым самолетом, сообщает пресс-служба главы государства.

В Офисе президента отметили, что это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту "Киев - Кривой Рог".

"Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты", - сказал Зеленский.

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский также осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы "Большое строительство".

Кроме того, в Днепре под председательством президента состоится заседание палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

Теги: #зеленский #windrose #днепропетровская_область
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