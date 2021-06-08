В Киеве надругались над могилой украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского - прокуратура

Правоохранители Киева задержали злоумышленников, которые надругались над могилой украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского, сообщает столичная прокуратура.

"Так, 7 июня 2021г., на линию "102" поступила информация о том, что на территории Байкового кладбища неизвестные отломали латунный бюст с могилы украинского ученого-криминалиста, историка права и деятеля украинского национального возрождения А.Кистяковского и пытались его похитить", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали двух человек, причастных к совершению преступления. Бюст изъяли.

Голосеевская окружная прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту надругательства над могилой (ч.3 ст.297 УК Украины).

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.