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09:36 08.06.2021

В Киеве надругались над могилой украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского - прокуратура

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Правоохранители Киева задержали злоумышленников, которые надругались над могилой украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского, сообщает столичная прокуратура.

"Так, 7 июня 2021г., на линию "102" поступила информация о том, что на территории Байкового кладбища неизвестные отломали латунный бюст с могилы украинского ученого-криминалиста, историка права и деятеля украинского национального возрождения А.Кистяковского и пытались его похитить", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали двух человек, причастных к совершению преступления. Бюст изъяли.

Голосеевская окружная прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту надругательства над могилой (ч.3 ст.297 УК Украины).

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

 

Теги: #прокуратура #киев #вандализм
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