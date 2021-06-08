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08:36 08.06.2021

48 161 человек привит против COVID-19 за сутки

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48 161 человек привит против COVID-19 за сутки

По состоянию на утро вторника, 48 161 человек привит против COVID-19 за сутки 7 июня 2021, одну дозу получили 43 137 человек полностью иммунизированы – 5024 человека, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"48 161 человека привито против COVID-19 в сутки 7 июня 2021. Одну дозу получили 43 137 человек полностью иммунизированы - 5024 человека", - сказано в сообщении на странице Минзрава Украины в Facebook во вторник утром.

В Минздраве отмечают, что с начала прививочной кампании привито 1 284 145 человек, из них получили 1 дозу – 1 284 143 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 152 142 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 436 285 прививок.

"По состоянию на 8 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек", - подытожили в ведомстве.

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
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