В Украине за сутки зафиксировано 1 602 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 6 751 человек

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 1 602 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 6 751 человек, умерли 118 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"8 июня 2021 в Украине зафиксировано 1 602 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 95 детей и 94 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 483 человека; летальных случаев - 118; выздоровели – 6 751 человек", – сообщается на официальной странице Минздрава Украины в телеграм-канале во вторник утром.

Днем ранее, 7 июня за сутки зафиксировано 535 новых случаев инфицирования Covid-19, 6 июня сообщалось о 937 новых случаях COVID-19, 5 июня зафиксировано 1 897 новых случаев инфицирования COVID-19, 4 июня было зафиксировано 2 266 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 июня сообщалось о 2 581 новом инфицированном коронавирусом, 2 июня за сутки зафиксировано 2 205 новых случаев инфицирования COVID-19, 1 июня было 2 137 новых случаев инфицирования COVID-19, 31 мая 2021 сообщалось о 1703 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 216 654 человека, 51 333 пациентов скончались, 2 101 722 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.