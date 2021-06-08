События

07:45 08.06.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

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С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе двжды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 8 июня со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В частности, вблизи н.п. Новгородское противник дважды обстрелял позиции украинских войск из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За прошедшие сутки, 7 июня, в районе проведения операции ОС зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников. В частности, вблизи н.п. Лебединское наемники обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. А неподалеку Луганского вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - сообщили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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