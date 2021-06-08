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07:26 08.06.2021

Пограничники на границе с Беларусью продолжают наблюдать за движением иностранных суден

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Пограничники на границе с Беларусью продолжают наблюдать за движением иностранных суден

Украинские пограничники на границе с Беларусью продолжают наблюдать за движением иностранных суден, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Государственная пограничная служба Украины продолжает обеспечивать усиленные меры охраны границы с Республикой Беларусь, в том числе и по речным участках. В то же время осуществляется отслеживание движения иностранных судов, пересекающих границу Украины с Беларусью по рекам Припять и Днепр", - говорится в сообщении.

В частности, суда сопровождают патрульные катера и контролируют пограничные наряды, в том числе из мест длительного несения службы. Запад судов на территорию Украины происходит как для транзитного перехода территории государства, так и для движения в украинские порты.

"Встретив иностранное судно пограничники Житомирского и Черниговского отрядов обеспечивают постоянное наблюдение за его движением и сопровождение. Кроме того, к мероприятиям контроля приобщаются и силы 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "Дозор", которые находятся на усилении этого участка границы", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в случае остановки судна на ночлег, пограничники поддерживают пограничный режим в пределах зоны его стоянки. Для контроля за движением судов также активно применяют беспилотную авиацию.

Вместе с тем, причаливания судов по маршруту транзита не допускается, как и выполнение действий по погрузке или разгрузке.

Теги: #украина #контроль #граница #беларусь
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