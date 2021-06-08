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07:04 08.06.2021

Байден выразил "непоколебимую приверженность" США территориальной целостности Украины

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Байден выразил "непоколебимую приверженность" США территориальной целостности Украины

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, они также обсудили борьбу с коррупцией.

"Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, оба лидера обсудили стратегическое партнерство двух стран в поддержку плана президента Украины по борьбе с коррупцией и "реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях и евроатлантических устремлениях Украины, которая обеспечивает справедливость, безопасность и процветание народу Украины".

Байден и Зеленский также обсудили необходимость тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и борьбы с COVID-19, включая планы США предоставить 900 тыс. доз противовирусной вакцины Украине.

"Президент Байден пригласил президента Зеленского посетить Вашингтон позже этим летом", - добавили в Белом доме.

Теги: #сша #зеленский #украина #байден
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