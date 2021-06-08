В Запорожье задержан 21-летний местный житель за угрозы совершения теракта

В Запорожье правоохранители задержали "телефонного минера", который угрожая взрывом местного торгового центра "Украина", требовал $1 млн США и вертолет.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Запорожской области, в минувшую субботу, 5 июня, после телефонного сообщения неизвестного о минировании, из запорожского торгового центра "Украина" было эвакуировано порядка 400 человек.

При этом лжеминер угрожал взрывом торгового центра в случае, если не получит $1 млн США, а также вертолет.

Сотрудники взрывотехнической и кинологической службы полиции провели проверку торговых помещений, но взрывчатки не нашли.

Специалисты сектора уголовной полиции установили место проживания "телефонного минера", который в процессе переговоров с полицией изменил свои требования и был уже согласен на $15 тыс. США.

Полиция задержала вымогателя, которым оказался житель Запорожья 2000 г.р.

Мужчине объявили о подозрении в совершении правонарушения ч.1 ст.259 УК Украины (Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждения объектов собственности). Санкция статьи предусматривает наказание от 2 до 6 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.