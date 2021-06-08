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03:37 08.06.2021

В Харькове умер последний Герой Советского Союза, живший в городе

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В Харькове, в понедельник, 7 июня, на 99-м году жизни умер последний Герой Советского Союза, живший в городе, почетный гражданин Харькова, генерал-майор авиации Михаил Карпеев.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким Михаила Поликарповича.

"Сегодня Харьков лишился последнего Героя. Он был примером, символом Победы... Из жизни ушел один из лучших. Харьков помнит, Михаил Поликарпович, и скорбит. Спасибо Вам!", - говорится в соболезновании секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, горсовета и его исполнительного комитета, опубликованного на официальном сайте.

Он совершил более 300 боевых вылетов, из них 100 на самолетах ИЛ-2 с уничтожением вражеской техники и живой силы противника, 100 - на разведку и 110 - для связи с партизанами. Он участвовал в освобождении Харькова. В неполных 23 года получил звание Героя Советского Союза.

После войны Карпеев преподавал в Качинском авиационном училище, Ворошиловградском высшем военном училище, Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков, позже - работал инженером на Харьковском тракторном заводе.

Михаил Карпеев также был награжден орденом Ленина, медалью "Золотая звезда", двумя орденами Красного Знамени,  двумя орденами Отечественной войны І степени, орденом Александра Невского, орденом Богдана Хмельницкого, орденом "За службу Отечеству в Вооруженных Силах" и почти 30 медалями.

Теги: #ссср #ветеран #украина #харьков
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