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01:30 08.06.2021

Следователям в США удалось вернуть миллионы долларов выкупа, выплаченного хакерам после кибератаки на Colonial Pipeline

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Американские следователи смогли вернуть часть выкупа, который был выплачен хакерам после кибератаки на оператора топливопровода Colonial Pipeline, сообщают в понедельник американские СМИ со ссылкой на Минюст США

По информации министерства, удалось вернуть около $2,3 млн, которые были переданы хакерам в криптовалюте. В Минюсте США пояснили, что, по данным властей, это - существенная часть денег, которые оператор Colonial Pipeline выплатил атаковавшим его системы кибермошенникам.

Ранее об этом успехе Минюста сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.

"Следователи США вернули миллионы долларов в криптовалюте, выплаченные в качестве выкупа хакерам, чья кибератака привела к парализации работы ключевого топливопровода на восточном побережье США в прошлом месяце", - говорилось в сообщении телеканала.

7 мая хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн. Власти США полагают, что на несколько дней работу трубопровода парализовала группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры якобы живут в России, однако при этом не имеют отношения к властям РФ.

Теги: #сша #выкуп #кибератака #возвращение
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