Следователям в США удалось вернуть миллионы долларов выкупа, выплаченного хакерам после кибератаки на Colonial Pipeline

Американские следователи смогли вернуть часть выкупа, который был выплачен хакерам после кибератаки на оператора топливопровода Colonial Pipeline, сообщают в понедельник американские СМИ со ссылкой на Минюст США

По информации министерства, удалось вернуть около $2,3 млн, которые были переданы хакерам в криптовалюте. В Минюсте США пояснили, что, по данным властей, это - существенная часть денег, которые оператор Colonial Pipeline выплатил атаковавшим его системы кибермошенникам.

Ранее об этом успехе Минюста сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.

"Следователи США вернули миллионы долларов в криптовалюте, выплаченные в качестве выкупа хакерам, чья кибератака привела к парализации работы ключевого топливопровода на восточном побережье США в прошлом месяце", - говорилось в сообщении телеканала.

7 мая хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн. Власти США полагают, что на несколько дней работу трубопровода парализовала группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры якобы живут в России, однако при этом не имеют отношения к властям РФ.