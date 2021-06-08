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00:32 08.06.2021

Глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда Мудрак сложила полномочия

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Глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда Мудрак сложила полномочия

Глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак сложила полномочия.

"Как председатель Наблюдательного Совета Украинского культурного фонда я сложила полномочия "учитывая сложившуюся ситуацию и собственную гражданскую позицию о самоотводе действующей Наблюдательного Совета Украинского культурного фонда" 4 июня", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Мудрак в фейсбуке.

Кроме того, она призвала других членов набсовета "к тому же шагу".

"Услышала меня только Екатерина Чуева. Спасибо. Мой голос изначально был в меньшинстве в НР. Кризис в УКФ началась задолго до моего прихода", - отметила Мудрак.

Мудрак 14 апреля 2021 года назначили на должность главы Украинского культурного фонда (УКФ). Соответствующий приказ Министерства культуры и информационной политики Украины был подписан 14 апреля.

Теги: #укф #украина #полномочия
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