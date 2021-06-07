Приглашение Зеленского посетить Вашингтон опровергает "вброс" о препятствиях в контактах между президентами Украины и США

Приглашение президента Украины Владимира Зеленского от президента США Джо Байдена посетить Вашингтон в июле этого года станет продолжением содержательных контактов двух стран, заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя результаты телефонного разговора глав обоих государств.

"Личная беседа лидеров станет продолжением содержательных контактов наших государств. Это приглашение полностью опровергает все "вбросы" и слухи по поводу того, что якобы есть какие-то препятствия для контактов между президентами. Нет и не было никаких препятствий", - цитирует Корниенко пресс-служба партии "Слуга народа".

По его словам, не случайно 7 июня, накануне разговора между Джо Байденом и Владимиром Зеленским, в украинских медиа распространяли фейк, что наладить контакты между главами государств мешает история увольнения Андрея Коболева с "Нафтогаза"

"Украинские медиа сделали "сенсацию" с нуля. Возможно, с чьей-то корыстной помощью. Приглашение президента Зеленского является доказательством того, что все, кто распространял эти сообщения, просто распространяли ложь", - заявил он.