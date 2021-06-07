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22:32 07.06.2021

Зеленский и Байден провели предметные переговоры

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Зеленский и Байден провели предметные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден предметно обсудили строительство магистрального проекта "Северного потока-2" из России в Германию, интеграцию Украины в НАТО, ситуацию на Донбассе и реализацию реформ в Украине, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Разговор был весьма конкретным, предметным, охватывал ключевые темы для наших двухсторонних отношений. Риски строительства "Северного потока-2" для европейской безопасности, максимально быстрая и эффективная интеграция Украины в НАТО, реальная ситуация на Донбассе без примеси российской пропаганды, очевидная реализация реформ в Украине и, в частности, процесс деолигархизации", - рассказал Подоляк в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, "и президент США, и президент Украины практически одинаково оценивают существующие на сегодня риски для безопасности европейского региона".

Также Подоляк сообщил, что "президент Байден пригласил президента Зеленского в июле посетить Вашингтон по возвращению Байдена с серии саммитов, которые состоятся в июне". "Это встреча Большой семёрки, саммит НАТО, двусторонний саммит США и России", - сказал он.

"После всех этих событий будет вполне логичным вновь скоординировать политику наших государств, и ещё раз провести и синхронизировать наши партнёрские позиции", - подытожил советник руководителя Офиса президента.

Теги: #сша #переговоры #украина #администрация_президента
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