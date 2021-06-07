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22:08 07.06.2021

Байден в телефонном разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины

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Байден в телефонном разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины

Президент США Джо в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена во время обсуждения стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий на высшем уровне.

"Лидеры обменялись мнениями о стратегическом взаимодействии Украины и США перед важными саммитами "группы Большой семерки" и североатлантического альянса, а также запланированных встреч Джо Байдена с руководством Европейского Союза и президента России", - говорится в сообщении.

Зеленский рассказал Байдену о ситуации на Донбассе и вдоль украинских границ.

"Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границ Украины наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

По мнению Зеленского, "так называемый отвод российских войск является имитацией".

Байден поддержал инициативу Зеленского о создании "Крымской платформы" и заверил, что США будут представлены на саммите инициативы на самом высоком политическом уровне.

Президент США подчеркнул, что является противником реализации строительства "Северного потока-2".

Со своей стороны, Зеленский акцентировал внимание Байдена, что "Северный поток-2" не является экономическим проектом, а создает серьезную угрозу и является вызовом в сфере безопасности".

Лидер США заверил президента Украины в гарантиях безопасности со стороны США.

Президент Украины также поблагодарил за решение США предоставить Украине 900 тыс. доз вакцины против COVID-19.

"Это сохранит жизнь многим украинцам. США в который раз подтвердили преданность стратегическому партнерству Украины", - отметил Зеленский.

 

Теги: #сша #зеленский #украина #байден
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