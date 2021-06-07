В Украине ослабляют карантинные ограничения для учреждений культуры

Кабинет министров Украины утвердил ослабление карантинных ограничений для учреждений культуры и гостеприимства, которые будут действовать в желтой зоне, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Ослабление карантина для учреждений культуры и гостеприимства - утверждено. Данное решение сегодня было принято Кабмином. Отмечу, что данные послабления будут действовать только в желтой зоне. В красной и оранжевой возможные дополнительные ограничения из-за повышенной заболеваемости", - написал Ткаченко в телеграм-канале.

В частности, по его словам, в ближайшее время учреждения культуры и кинотеатры повысят заполняемость до 2/3 от общего количества мест. А в случае отрицательного теста на коронавирус (ПЦР или экспресс-тест) или вакцинацию каждого посетителя и организаторов - ограничение наполненности применяться!

Также заведения общественного питания смогут работать без временных ограничений, а также смогут проводить банкеты, мастер-классы, публичные события и тому подобное. Столики же должны размещаться с дистанцией 1,5 м.

Учреждения, предоставляющие услуги по размещению (палаточные городки, трейлерные парки, бунгало, кемпинги) смогут работать во всех зонах, кроме красной.

Кроме того, разрешено проводить массовые мероприятия (культурные, спортивные, развлекательные, религиозные и т.д.) с участием не более одного человека на 4 кв. метра площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или наполненностью залов более 2\3 мест.