События

21:58 07.06.2021

В Украине ослабляют карантинные ограничения для учреждений культуры

1 мин читать
В Украине ослабляют карантинные ограничения для учреждений культуры

Кабинет министров Украины утвердил ослабление карантинных ограничений для учреждений культуры и гостеприимства, которые будут действовать в желтой зоне, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Ослабление карантина для учреждений культуры и гостеприимства - утверждено. Данное решение сегодня было принято Кабмином. Отмечу, что данные послабления будут действовать только в желтой зоне. В красной и оранжевой возможные дополнительные ограничения из-за повышенной заболеваемости", - написал Ткаченко в телеграм-канале.

В частности, по его словам, в ближайшее время учреждения культуры и кинотеатры повысят заполняемость до 2/3 от общего количества мест. А в случае отрицательного теста на коронавирус (ПЦР или экспресс-тест) или вакцинацию каждого посетителя и организаторов - ограничение наполненности применяться!

Также заведения общественного питания смогут работать без временных ограничений, а также смогут проводить банкеты, мастер-классы, публичные события и тому подобное. Столики же должны размещаться с дистанцией 1,5 м.

Учреждения, предоставляющие услуги по размещению (палаточные городки, трейлерные парки, бунгало, кемпинги) смогут работать во всех зонах, кроме красной.

Кроме того, разрешено проводить массовые мероприятия (культурные, спортивные, развлекательные, религиозные и т.д.) с участием не более одного человека на 4 кв. метра площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или наполненностью залов более 2\3 мест. 

Теги: #карантин #украина #культура #ослабление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:26 07.06.2021
"Батькивщина" подаст в ГБР заявление в отношении препятствования представителями УГО работе судей КС

"Батькивщина" подаст в ГБР заявление в отношении препятствования представителями УГО работе судей КС

23:10 07.06.2021
Координация позиций Байдена и Зеленского свидетельствует о стратегическом партнёрстве двух государств

Координация позиций Байдена и Зеленского свидетельствует о стратегическом партнёрстве двух государств

22:53 07.06.2021
В "Евросолидарности" приветствуют приглашение Зеленского в Вашингтон в июле

В "Евросолидарности" приветствуют приглашение Зеленского в Вашингтон в июле

22:43 07.06.2021
Приглашение Зеленского посетить Вашингтон опровергает "вброс" о препятствиях в контактах между президентами Украины и США

Приглашение Зеленского посетить Вашингтон опровергает "вброс" о препятствиях в контактах между президентами Украины и США

22:32 07.06.2021
Зеленский и Байден провели предметные переговоры

Зеленский и Байден провели предметные переговоры

22:08 07.06.2021
Байден в телефонном разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины

Байден в телефонном разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины

21:58 07.06.2021
В Украине ослабляют карантинные ограничения для учреждений культуры

В Украине ослабляют карантинные ограничения для учреждений культуры

21:01 07.06.2021
МАУ запускает партнерские туры в Грузию с Makatsaria Tourism

МАУ запускает партнерские туры в Грузию с Makatsaria Tourism

20:06 07.06.2021
Байден пригласил Зеленского летом в Вашингтон - Салливан

Байден пригласил Зеленского летом в Вашингтон - Салливан

19:46 07.06.2021
Американские дипломаты поздравили ВСУ с участием в учениях "Defender21"

Американские дипломаты поздравили ВСУ с участием в учениях "Defender21"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Байден в телефонном разговоре с Зеленским полностью поддержал евроатлантическую интеграцию Украины

Зеленский с нетерпением ждет встречи с Байденом в июле в Вашингтоне - Twitter

Байден пригласил Зеленского летом в Вашингтон - Салливан

БАЙДЕН ПОГОВОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ПО ТЕЛЕФОНУ – БЕЛЫЙ ДОМ

Украина разрешила при въезде предоставлять помимо ПЦР-тестов экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации – постановление Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский с нетерпением ждет встречи с Байденом в июле в Вашингтоне - Twitter

Кабмин одобрил меморандум с ЕБРР и USAID о создании нацмеханизма биржевой торговли

Смертность в Кировоградской области втрое превысила рождаемость

БАЙДЕН ПОГОВОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ПО ТЕЛЕФОНУ – БЕЛЫЙ ДОМ

ФГИ оспорит в ВСУ судебные решения об отмене приказа признания несостоявшимся в 2018г конкурса по приватизации "Центрэнерго"

Украина разрешила при въезде предоставлять помимо ПЦР-тестов экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации – постановление Кабмина

Украина смягчила карантинные ограничения – постановление Кабмина

США призвали Украину принять законодательство, разграничивающее обязанности Минобороны и ВСУ

США ищут партнеров, чтобы наказывать укрывающие кибермошенников страны - глава госдепа

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила местной власти усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с бытовыми отходами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА