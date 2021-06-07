Кабмин одобрил меморандум с ЕБРР и USAID о создании нацмеханизма биржевой торговли

Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума о взаимопонимании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Агентством США по международному развитию (USAID) и Американской торговой палатой в Украине по созданию национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Соответствующее распоряжение №582-р Кабинет министров утвердил и обнародовал в понедельник.

Текст самого меморандума в обнародованном документе отсутствует.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКБФР) Арсен Ильин, предполагается, что в рамках такого партнерства будет проведен анализ существующей инфраструктуры и объема рынка и возможностей существующих ее участников, после чего подготовлено технико-экономическое обоснование (ТЭО) о целесообразности вложений в отдельные элементы этой инфраструктуры.

"В настоящее время нет уверенности в такой экономической целесообразности. Поэтому предлагается поэтапный подход анализ и ТЭО", – сказал представитель регулятора.

По его словам, возможным вариантом развития событий по итогам этой работы станет закупка клиринговой системы, в том числе и в рамках объявленного в конце прошлого года тендера в рамках международной технической помощи "Проект энергетической безопасности", финансируемого USAID и имплементируемого компанией Tetra Tech ES, Inc.

Как сообщалось, одобрить этот меморандум правительство планировало еще в конце января этого года, однако затем сроки были перенесены, а в это время произошла смена состава НКЦБФР в связи с завершением срока полномочий ее главы Тимура Хромаева и других ее членов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце мая, анонсируя подписание меморандума, отметил, что речь идет о возможной закупке клиринговой системы для развития в стране фондового рынка.

Конкурс на поставку системы клиринга для планируемых торгов энергоресурсами и производными на них был объявлен в декабре прошлого года в рамках "Проекта энергетической безопасности", финансируемого USAID. Данная инициатива реализуется в рамках стратегии развития инфраструктуры рынка капитала и принятого летом 2020 года закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов" №738, который вступит в силу с 1 июля 2021 года.