События

20:23 07.06.2021

Смертность в Кировоградской области втрое превысила рождаемость

1 мин читать
Смертность в Кировоградской области втрое превысила рождаемость

В Кировоградской области в течение первого квартала смертность превысила рождаемость более чем в три раза, сообщили в управлении статистики в понедельник, 7 июня.

Так, на 100 умерших в области приходился 31 новорожденный. Численность населения области уменьшилась на 3 тысячи 692 человека. В сравнении с прошлым годом объем естественного сокращения возрос на 584 человека.

В целом, численность населения области составляет 916 тысяч 436 человек.

Теги: #рождаемость #кировоградская_обл #смертность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:58 28.05.2021
Зеленский назначил Марию Чорную главой Кировоградской обладминистрации - указ

Зеленский назначил Марию Чорную главой Кировоградской обладминистрации - указ

18:33 26.05.2021
Правоохранители задержали двух граждан, обещавших за взятку решить вопрос назначения главой Кировоградской ОГА

Правоохранители задержали двух граждан, обещавших за взятку решить вопрос назначения главой Кировоградской ОГА

13:43 26.05.2021
Кабмин согласовал назначение главой Кировоградской ОГА директора департамента агропромышленного развития области

Кабмин согласовал назначение главой Кировоградской ОГА директора департамента агропромышленного развития области

20:27 21.05.2021
В пандемию COVID-19 умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от коронавируса - ВОЗ

В пандемию COVID-19 умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от коронавируса - ВОЗ

18:38 13.05.2021
СБУ пресекла попытку создания фейковых ОТГ в Кировоградской области

СБУ пресекла попытку создания фейковых ОТГ в Кировоградской области

15:50 11.05.2021
"Укравтодор" начал демонтаж старого моста на дороге Н-08 в Кировоградской области

"Укравтодор" начал демонтаж старого моста на дороге Н-08 в Кировоградской области

13:23 07.05.2021
Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше статистики – IHME

Реальная смертность от COVID-19 в Украине втрое больше статистики – IHME

20:51 06.05.2021
В Великобритании зафиксирован самый высокий за последние годы уровень смертности от алкоголизма

В Великобритании зафиксирован самый высокий за последние годы уровень смертности от алкоголизма

19:29 05.05.2021
Число новорожденных в США в 2020 году упало до минимума за 40 лет

Число новорожденных в США в 2020 году упало до минимума за 40 лет

18:59 26.04.2021
САП направила в суд дело экс-главы Кировоградской ОГА

САП направила в суд дело экс-главы Кировоградской ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский с нетерпением ждет встречи с Байденом в июле в Вашингтоне - Twitter

Байден пригласил Зеленского летом в Вашингтон - Салливан

БАЙДЕН ПОГОВОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ПО ТЕЛЕФОНУ – БЕЛЫЙ ДОМ

Украина разрешила при въезде предоставлять помимо ПЦР-тестов экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации – постановление Кабмина

Украина смягчила карантинные ограничения – постановление Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

МАУ запускает партнерские туры в Грузию с Makatsaria Tourism

Зеленский с нетерпением ждет встречи с Байденом в июле в Вашингтоне - Twitter

Кабмин одобрил меморандум с ЕБРР и USAID о создании нацмеханизма биржевой торговли

Байден пригласил Зеленского летом в Вашингтон - Салливан

БАЙДЕН ПОГОВОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ПО ТЕЛЕФОНУ – БЕЛЫЙ ДОМ

ФГИ оспорит в ВСУ судебные решения об отмене приказа признания несостоявшимся в 2018г конкурса по приватизации "Центрэнерго"

Американские дипломаты поздравили ВСУ с участием в учениях "Defender21"

Украина разрешила при въезде предоставлять помимо ПЦР-тестов экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации – постановление Кабмина

Украина смягчила карантинные ограничения – постановление Кабмина

США призвали Украину принять законодательство, разграничивающее обязанности Минобороны и ВСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА