Смертность в Кировоградской области втрое превысила рождаемость

В Кировоградской области в течение первого квартала смертность превысила рождаемость более чем в три раза, сообщили в управлении статистики в понедельник, 7 июня.

Так, на 100 умерших в области приходился 31 новорожденный. Численность населения области уменьшилась на 3 тысячи 692 человека. В сравнении с прошлым годом объем естественного сокращения возрос на 584 человека.

В целом, численность населения области составляет 916 тысяч 436 человек.